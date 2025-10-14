Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó brevemente que desde que se tuvo conocimiento del reporte de no localización de Marco Antonio Mariño Leal, el pasado 10 de octubre, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas (FEIDDFP) inició una investigación, y puso en marcha acciones de búsqueda en coordinación con la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Comisión Estatal de Búsqueda Tamaulipas.

Al momento, indicó, se han realizado diversas entrevistas y se desarrollan las indagatorias para conocer cómo se dieron los hechos y dar con su paradero.

“En el momento que se tenga más información se hará de conocimiento público”, refirió la FGJET.

El empresario Marco Antonio Mariño Leal fue reportado como desaparecido en Tamaulipas y es vicepresidente de Seguridad de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco).

Mariño Leal desapareció el pasado jueves 9 de octubre en Reynosa y familiares y autoridades han iniciado una intensa búsqueda para localizarlo.

El desaparecido es originario de Reynosa con residencia en Tampico, y acuerdo con información oficial, se perdió comunicación con él ese día alrededor de las 15:00 horas, mientras se encontraba en la ciudad fronteriza.

“En el momento que se tenga más información se hará de conocimiento público”, refirió la FGJET.