Por Agencias

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados anunció este sábado la cancelación de un evento de “sonideros” que se realizaría dentro de dos semanas en sus instalaciones, luego de que surgieran varias críticas durante la semana por el hecho de que los parlamentarios destinen su tiempo a actividades distintas a las legislativas.

En grupos de mensajería instantánea de información relacionada con la cámara, hoy se dio a conocer la imagen del cartel del baile “sonidero”, que estaba programado para realizarse el 7 de noviembre a las 17 horas en la Plaza Neri, con un letrero en rojo que dice en letras grandes “evento cancelado”.

El acto, que llevaba por nombre “¡Sonideros de San Lázaro en San Lázaro!”, iba a contar con la participación de los grupos Son Carajos y El Chato Morris, y sería de entrada libre, de acuerdo con la invitación que habían dado a conocer los sonideros, en la cual también se indicaba que no se permitiría el ingreso con armas, drogas o alcohol.

La cancelación de esta actividad ocurre luego de que durante la semana hubiera diversos señalamientos por la evidencia de que muchos diputados no ponen atención a sus obligaciones legislativas.

Como se informó en este diario, el lunes pasado el morenista, Cuauhtémoc Blanco, participó de forma remota en una reunión de la Comisión de Presupuesto -en la cual se aprobó una opinión en favor de la iniciativa presidencial de una nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales- mientras jugaba un partido de pádel.

En cámara, el ex futbolista apareció sudoroso y agitado, mientras en el fondo se escuchaba el golpe de la pelota. Fue tal su distracción, que salió de la junta sin haber dado el sentido de su voto ni escuchar que la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, se lo preguntara.

Un nuevo episodio que le acarreó críticas a los legisladores tuvo lugar apenas un día después, cuando la Sonora Santanera acudió al auditorio “Aurora Jiménez” de la cámara, donde ofreció un concierto con motivo de sus 70 años de trayectoria. Diputados de Morena incluso se salieron de la sesión donde se discutía la Ley Aduanera, para asistir al “bailongo”.

A raíz de las críticas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, llamó a que en el recinto parlamentario se le dé prioridad a las actividades legislativas y menos a los eventos musicales.

Incluso, dijo el jueves anterior, “vamos a cuidar en extremo cualquier evento que pueda traducirse en incongruencia de nuestra parte. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en que, en estos momentos, enfoquemos nuestra atención en ayudar a las víctimas” de las inundaciones en diferentes estados de la República.

Por lo anterior, se espera la cancelación de nuevos homenajes y conciertos en el recinto parlamentario, como el que se realizaría con Los Ángeles Azules en noviembre. (Fernando Camacho Servín/La Jornada).