Por Agencias

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad informó que durante el primer año de gobierno se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades federativas.

Entre los aseguramientos de combustibles obtenidos o transportados de manera ilegal destaca el operativo realizado en Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel y con relación a este hecho fueron detenidas 15 personas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre ellas empresarios y servidores públicos

El combate al llamado ‘huachicol’ «se desarrolla bajo cuatro ejes fundamentales, la prevención; la inteligencia estratégica; la operatividad coordinada entre autoridades federales y autoridades locales; así como la judicialización de los responsables», señaló el Gabinete de Seguridad.

La estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, «reforzó las acciones instauradas por la pasada administración, con el objetivo de proteger la seguridad energética y la economía nacional mediante una política de cero tolerancia a la corrupción y combate a la impunidad.

Las autoridades señalaron que «el mercado ilícito de hidrocarburos constituye un delito de alto impacto y una afectación económica para el país, por lo que se robustecieron acciones operativas para desmantelar organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos».

Asimismo, explicó el Gabinete de Seguridad, «los trabajos de inteligencia permitieron identificar estructuras criminales que operaban con documentación apócrifa y complicidad de empresas de transporte, información que perfeccionó las carpetas de investigación para la judicialización de todos los implicados».

Los resultados de esta estrategia han identificado y clausurado mil 938 tomas clandestinas, acondicionadas por grupos delictivos con material rudimentario para la extracción ilegal de hidrocarburos, lo que representa un riesgo para las poblaciones aledañas.

El fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia en todo el país ha hecho posible, en este primer año de administración, el aseguramiento de 3 mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales utilizados para la extracción y transporte ilegal.(Gustavo Castillo/La Jornada).