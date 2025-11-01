Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir de diciembre los automovilistas que transiten por la carretera Rumbo Nuevo deberán pagar peaje, confirmó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Las tarifas oscilarán entre 30 y 300 pesos, dependiendo del tipo de vehículo.

La caseta estará ubicada poco antes del puente del río Chihue, sobre una recta del tramo carretero, dentro de un complejo que también incluirá una estación segura y oficinas administrativas.

Cepeda Anaya aclaró que los habitantes de los ejidos ubicados en el tramo carretero podrán circular sin costo, mediante un esquema de identificación especial.

“Quienes vivan en esos ejidos no pagarán peaje; recibirán una tarjeta que les permitirá transitar sin restricciones”, precisó.

El Gobierno Estatal entregará tarjetones a los residentes con vehículo, para garantizarles el libre acceso por las casetas.

La modernización de la Rumbo Nuevo, que abarca 37 kilómetros, se financia a través de una asociación público-privada. La empresa PINFRA ganó la licitación.

La inversión total asciende a mil 447 millones de pesos, de los cuales 792 millones se destinan a la rehabilitación de la carretera y 654 millones a obras sociales.