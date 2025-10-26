Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- La serenata a los jugadores de Chivas, la madrugada de este sábado previo al encuentro de hoy contra el Atlas, terminó en una riña en la cual falleció un seguidor del equipo rojiblanco y otras dos personas resultaron heridas, reportó la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.

La agresión inició al poco tiempo de terminar la serenata que aficionados al Guadalajara le ofrecieron a los jugadores del equipo, en el área de Expo Guadalajara en la colonia Rinconada del Sol, a donde según informaron testigos a los policías llegaron un grupo de personas presuntos aficionados del Atlas y los atacaron con armas blancas.

Luego de la trifulca, en la cual la víctima que falleció no sobrevivió siquiera a la llegada de los paramédicos, los agresores huyeron sin ser molestados y pese a que es una zona con mucha vigilancia, en especial por la serenata que se ofreció, y un amplio número de cámaras de seguridad, hasta la tarde de este sábado no se había reportado alguna detención.

La rivalidad entre ambas escuadras de futbol data de mucho tiempo y el encuentro es considerado el clásico local, en el cual los prejuicios y el fanatismo se han confundido con la afición deportiva, lo que convirtió lo ocurrido en un episodio más de los desencuentros y agresiones entre ambos bandos tanto fuera como dentro de los estadios. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).