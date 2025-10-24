Por Redacción

Torreón, Coahuila.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), obtuvo de la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, vinculación a proceso en contra de Gerardo “C”, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Gerardo “C”, omitió presentar por más de 12 meses la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2019. Además, presuntamente está vinculado en otros casos por pensiones fraudulentas que se obtuvieron ilícitamente en asociación con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje.

De acuerdo con el comunicado 695 de la FGR Gerardo Covarrubias Huizar fue detenido en días pasados por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por lo que posteriormente se llevó a cabo la audiencia respectiva, donde el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso referida, diversas medidas cautelares y seis meses para la investigación complementaria.