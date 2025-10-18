Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal del municipio de Matamoros realizó el retiro y puesta a disposición de cámaras de videovigilancia que vieron colocadas de manera irregular en un poste de telefonía.

Los objetos se encontraban en la colonia México y fueron detectados en un recorrido de seguridad y vigilancia realizado en este sector, conectados a un establecimiento comercial que se encontraba cerrado.

Tras su retiro, las cámaras videovigilancia fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) institución encargada de realizar la investigación correspondiente.