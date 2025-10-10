Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En atención a un reporte del C4 personal de la Guardia Estatal se dirigió al Río San Marcos de Ciudad Victoria para rescatar a un ciudadano que fue arrastrado por la corriente ante la crecida por las lluvias registradas en las últimas horas.

Al arribar al puente de la colonia Moderna, elementos de esta corporación visualizaron a la persona dentro del cauce del río agarrado de un árbol y con apoyo de una soga se logró el rescate de ciudadano, quien manifestó estar ileso.