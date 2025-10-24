Cd. Victoria, Tamaulipas.- Diputados(as) de Morena y aliados recién armaron tremendo fiestón en San Lázaro con La Sonora Santanera, dizque pa’ rendirle homenaje por su aniversario setenta, y viera que “la representación popular” se divirtió de lo lindo con “la Boa”, “El Barbarazo”, “La Caperucita”, “El Tamborcito de Pirulí”, “ Muñeca de Paja”, “La Negrita Cucurumbé”, “Musita”, “Los Reyes Magos”, entre otras bailables rolas de adopción masiva, aunque también fue ocasión de que alguna parejita de furtivo romance suspirara en atrevido acercamiento corporal con los provocadores boleros clásicos: “Con Un Beso”, “Solamente Una Vez”, “Y Fui Queriéndote”, “Embrujado”, “Ven Cariño”, “Si Supieras”, “La Misma Ilusión” y tantos otros que hacen soñar “Face and Face”.

Usted dirá que no tiene nada de malo considerando que la tarea legislativa “es agotadora y exige sacrificio y entrega total”. Hasta ha de creer, ¡bola de vagos mantenidos(as)!. El asunto es que los tales por cuales despilfarran los dineros del pueblo en este tipo de eventos como si no fueran suficientes los doscientos mil pesos que cada cual recibe cada mes por hacerle al Tío Lolo. (Nota.- quise escribir “hacerle al pendejo” pero me gana la tolerancia y el buen decir).

Aceptando sin conceder que tienen derecho a la diversión (pero que les cueste de su bolsillo). Pa’ empezar la Sonora Santanera cobra dos millones de pesos por presentación en este caso pagados por los contribuyentes y desde luego no es la de Juan y Pepe Bustos, tampoco la de Silvestre Mercado ni Andrés Terrones, sino vil copia de la creada por Carlos Colorado quien, entre paréntesis, tuvo la feliz ocurrencia de incorporar en su primera época a esa preciosura de voz y de mujer que es Sonia López.

De modo que morenistas y aliados “movieron el bote” varias horas importándoles pura progenitora el sufrimiento de miles de familias que padecen los estragos que la naturaleza recetó en sorpresiva desgracia. En esta irresponsabilidad, falta de humanismo y solidaridad, coinciden a la perfección con el PRIAN. Prueba irrefutable que la mayoría de los integrantes del partido en el poder proceden de la misma alcantarilla de sus presuntos adversarios. ¡Son los mismos jijos!. Y ni modo que sea invento.

En otra columneja hicimos notar la ausencia de quienes se ostentan como “defensores” del pueblo en puntos críticos de la tragedia. Ahora sabemos que prefieren invertir su tiempo en organizar pachangas en lugar de llevar medicinas, víveres, y toda esa clase de productos que mucha falta hacen en situaciones como la que vive gran parte de la población, sobre todo la humilde, la más desprotegida y por lo tanto vulnerable ante fenómenos como el registrado.

La señora Presidenta, como es su deber, asume la responsabilidad y actúa en consecuencia, no así muchos y muchas que obtuvieron privilegios gracias al carisma, convicciones y lucha social acumulada tanto de AMLO como de Doña Claudia. De verdad os digo que los escándalos del morenismo son ingredientes ideales de futuras derrotas. Agreguemos que la dirigencia nacional permanece ajena, mejor dicho, desempeñando el papel de cómplice. Ya vendrán los arrepentimientos, ojalá y no sea tarde. Por lo pronto, “los que están leyendo lo saben, lo saben…¡ehhhh, la Boa!”.

SUCEDE QUE

Como en el PAN, en Correcaminos anuncian “la nueva era”, pero con los mismos, “nomás revolcados”, y hasta reviven el derecho hereditario. Todo sea por engordar la nómina de los buenos y viejos tiempos.

Y hasta la próxima.