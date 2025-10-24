Por Agencias

Ciudad de México.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que el ciudadano chino, Zhi Dong Zhang fue entregado a las autoridades del gobierno de México, y posteriormente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que Dong fue entregado a Estados Unidos.

El ciudadano chino enfrenta un proceso de extradición, ya que el gobierno de Estados Unidos pretende juzgarlo por delitos contra la salud y lavado de dinero.

El gobierno cubano informó de la entrega a México de Dong Zhang se realizó este jueves luego de que fue detenido en el país caribeño con base en una solicitud de localización y detención emitida por Interpol. Dong Zhang es identificado por autoridades de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

El ciudadano chino fue detenido en Cuba el 31 de julio de 2025, por delitos cometidos en el territorio nacional de falsificación de documentos y tráfico de personas, previstos en el Código Penal cubano, y se encontraba bajo la medida cautelar de prisión provisional.

«Estaba prófugo de las autoridades mexicanas desde julio de 2025, país donde cumplía una condena por delitos asociados al tráfico internacional de drogas», informó el ministerio cubano.