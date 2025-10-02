Por Agencias

Veracruz.- La nave que llevaría café veracruzano a Marte sí existe, pero aún se trata de un prototipo que está siendo desarrollado como parte del Plan ARES, que ambiciona un viaje tripulado al planeta rojo en un futuro.

El codirector del Plan ARES, Luis Enrique Ochoa Ortega, dijo que el grano mexicano podría ser parte fundamental del proyecto, pues se planea que sea parte de la alimentación de los astronautas, por sus beneficios físicos y psicológicos.

Recordó que desde hace mucho tiempo este grano forma parte importante en proyectos espaciales. «El café siempre se ha consumido en las misiones espaciales, desde las misiones Apolo en los años 60”, dijo. Por ello, llevar el café de Veracruz al espacio podría ser un paso sumamente importante para ser comercializado para otros proyectos similares.

Ochoa mencionó que la aeronave se encuentra en una etapa de prototipo que aún no puede ir al espacio y precisó que ARES tiene más de 20 años en desarrollo con científicos mexicanos. (Iván Sánchez/La Jornada).