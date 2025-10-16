Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En atención a un reporte realizado a través del 911, personal de la Guardia Estatal acudió a la colonia Héroes de Nacozari de esta capital para salvaguardar la integridad de un menor de edad presuntamente sustraído de su hogar.
De acuerdo con el reporte, el niño se encontraba acompañado de una persona con aparente discapacidad intelectual.
La madre del niño fue localizada y corroboró su parentesco.
Para ello, la madre presentó documentos oficiales y se notificó al Sistema DIF para realizar el seguimiento necesario.
