Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con dignísimas excepciones, los políticos son la peste que recorre el mundo. Sus debilidades y complejos en muchos casos, originan pobreza, guerras, tragedias en pueblos que tienen la desgracia de caer en sus garras. Y ni modo que sea invento si observamos lo sucedido en distintas partes del planeta. Víctimas inocentes, por ejemplo, en Ucrania, Palestina, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etcétera, cuya existencia depende del estado de ánimo de sus “gobernantes”. Situación semejante, aunque en otra dimensión en EU, Rusia o China bajo enfermiza competencia por el dominio del planeta. Ahí la vida mayoritaria huele y sabe a sufrimiento.

Usted dirá que México no está muy lejos de padecer peores males de los señalados. Y tiene razón. Digamos que todo empieza por los partidos que como en ninguna parte reciben privilegios, (“prerrogativas” les llaman) donde se origina la corrupción, madre de todas las ambiciones. Por ello no extraña la existencia de un sistema que lo permite todo, menos el imperio del derecho social. La proliferación de organizaciones que viven del cuento y de los contribuyentes es inagotable. Ha de saber que los tales por cuales partidos reciben en este año unos doce mil millones de pesos que hacen falta para mejores causas y no en mantener a vagos, aventureros, ladrones, saqueadores, traidores y lo que sigue.

Han sido muchos años de padecer esta nociva fauna y si bien es cierto que el supremo gobierno intenta legitimar la justicia, también es cierto que muchos de los protagonistas siguen siendo modelos de incongruencia e hipocresía enriqueciéndose a la sombra de un movimiento que, nacido bajo la mejor concepción de idealismo, flaquea como toda creación humana, rindiéndose ante el empuje de la inmoralidad. En este sentido el columnista insiste en lo relativo a “dignas excepciones” que de ninguna manera justifican la triste realidad de la república.

Penosos los escándalos de la llamada “clase política” cuya mayoría de integrantes deben ser huérfanos de madre para cometer tantos excesos utilizando el poder. Desde los ostentosos y ofensivos vehículos y de ahí pa’ arriba, convirtiéndose de la noche a la mañana en jeques al estilo Dubai llegados a la fortuna por un golpe de suerte que los introdujo a los primeros círculos de mando. Y hay tantísimos casos que este pequeño espacio resulta insuficiente para mencionarlos, pero usted los conoce, bien que los conoce.

Lo cierto es que los partidos son carga que no merecemos los mexicas. Lo más lamentable es que no se ve por dónde eliminarlos. Al respecto el esfuerzo de Doña Claudia se estrella con el muro de intereses y complicidades construidas desde las alcantarillas del PRIAN que lamentablemente contaminan a cuadros de Morena que con singular alegría viven la primavera del triunfo que para algunos significa el pase de abordar hacia los negocios fáciles y el saqueo institucionalizado bajo la demagogia transformadora. ¡Ladrones! Es el calificativo correcto y no “servidores del pueblo”. Pelaos estos.

Por otra parte, está científicamente comprobado que el PAN es insensible al dolor humano. Indigna el festejo del presunto cambio de imagen cuando miles de familias sufren las inclemencias de la naturaleza. El hecho ratifica que al panismo le importan pura progenitora las desgracias de la población, ni siquiera en estos casos donde debiera cooperar y ser partícipe del esfuerzo de compatriotas que ayudan para superar cuanto antes la terrible situación de quienes perdieron su patrimonio y enfrentan graves dificultades de sobrevivencia. Es el PAN egoísta, soberbio, antipatriota y profundamente racista. ¿Alguien lo duda?.

SUCEDE QUE

Luisa María Alcalde debiera estar presente en el desastre dejado por las lluvias cuando menos pa’ simular, y no en los banquetes ofrecidos por morenistas tamaulipecos. Hipócrita la muchacha. Ojo que la raza tiene memoria.

Y hasta la próxima.