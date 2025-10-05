Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Civil informaron esta noche en un breve comunicado que debido a un desperfecto eléctrico originado en uno de los equipos de aire acondicionado en el área de Urgencias del Hospital Infantil de Ciudad Victoria se presentó un conato de incendio, por lo que hubo que evacuar a 35 personas, entre personal médico y menores.

El incidente se originó debido a la quema de las bandas del equipo, lo que provocó la propagación de humo a través de los ductos hacia el área de Urgencias.

Protección Civil estatal confirmó que la contingencia no pasó a mayores y que finalmente hubo saldo blanco.

De acuerdo con la dependencia la situación fue controlada y el área afectada fue evacuada de manera preventiva, sin que se presentaran personas lesionadas.

Esta noche se realizaban las acciones correspondientes para ventilar el lugar y garantizar las condiciones de seguridad.