Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Durante la sesión de cabildo de este lunes, la regidora de Morena Josefa Edith Mata Gracia lanzó una acusación directa contra el presidente municipal Eduardo Gattás, señalándolo por violencia política y de género. El alcalde no estuvo presente en la sesión, pero el impacto de sus palabras sacudió el recinto.

Visiblemente molesta, Mata Gracia denunció que en un grupo digital administrado por el propio alcalde llamado “Lalo Gattás con Amlo” se ha exhibido a su hija, quien no tiene actividad política ni vínculo con el gobierno municipal. “Conmigo se pueden meter, pero con mi hija no se vale. Mi hija ni siquiera vive en ciudad Victoria, ni recibe salario del erario público”, expresó.

La regidora exigió que se detenga lo que calificó como una persecución política contra quienes no forman parte del círculo cercano del alcalde.

“Ya basta de esta persecución que tienen contra nosotros los morenistas, o los que dicen ustedes que no somos de su equipo o que venimos del equipo del gobernador (Américo Villarreal Guerra). Por qué alzo la voz?… porque defiendo, porque no van conmigo las injusticias, como cuando trataron mal a Patty Reyes en el DIF Victoria”, cuestionó.

Durante su intervención, la regidora de Morena reiteró que Eduardo Gattás Báez administra un grupo de WhatsApp desde el cual se difunden ataques personales, incluyendo publicaciones que involucran a su hija, quien no tiene vínculo alguno con la política local.

La regidora acusó que desde ese mismo espacio se operan perfiles falsos y se instruye a trabajadores del ayuntamiento para que interactúen con dichas publicaciones, generando una narrativa de hostigamiento y control.

“Yo no me escondo detrás de cuentas de Facebook falsas”, indicó.

Y subrayó: “Si algo me llega a pasar a mí o a mis hijos, voy contra ustedes”, advirtió, dejando constancia pública de su denuncia.

“Se deben poner a trabajar es en la ciudad, miren cómo está… cómo tenemos a la ciudad. Es lo que nos debe preocuparles, no por mi hija, ni cómo vivo y. Mi vida es personal, y yo no me meto en cosas personales del presidente municipal”, concluyó la regidora, no sin antes advertir que interpondrá una demanda formal y que ya cuenta con abogado para ello

En respuesta, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva tomó la palabra para deslindarse de los señalamientos. “Esa situación que usted me está mostrando apenas hasta ahorita la voy conociendo. Ni siquiera tengo conocimiento”, dijo.

El funcionario municipal ofreció acompañarla a presentar una denuncia penal, incluso proporcionarle asesoría legal, pero pidió que se actúe con responsabilidad. “Está acusando, y hay que irnos con cuidado, regidora”, advirtió.

El secretario del ayuntamiento también sugirió que el tema podría tener tintes políticos, y pidió que las acusaciones se sustenten ante el Ministerio Público. “Ahorita está de moda acusar de violencia de género, de basarse en cualquier pretexto para atacar. Si es un tema político, lo voy a entender”, concluyó.

La sesión quedó marcada por la tensión, el reclamo público y la ausencia del alcalde, en medio de un contexto donde se abrió ya un nuevo capítulo en la confrontación interna del cabildo victorense.