Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que policías de la corporación repelieron hoy una agresión por parte de civiles armados a la altura del ejido La Llorona en Reynosa, lo que derivó en el inicio de una persecución.

La instancia indicó que no se reportan policías heridos pero en la zona se mantiene sobrevuelo de un helicóptero y recorridos terrestres con más personal de seguridad.

En un evento por separado la SSPT indicó informó a la ciudadanía que la Secretaría de Educación de Tamaulipas estableció contacto con las escuelas que suspendieron clases en la región de Santa Engracia.

En este caso no especificó lo motivo y solo puntualizó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se mantiene presencia de vigilancia permanente en la zona.

“Hasta el momento no se tienen reportes sobre situaciones de riesgo”, indicó, pero exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a no difundir rumores o información no confirmada y a reportar de manera inmediata cualquier situación al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

Por otro lado, en un hecho diferente, la Guardia Estatal informó que también este viernes la circulación sobre la Carretera Federal 40, a la altura del kilómetro 193, se mantuvo suspendida en el carril de alta velocidad por un accidente de tráiler ocurrido en el tramo Reynosa-Monterrey, frente a las instalaciones de Pemex Burgos, en cuyo caso se reporta una persona lesionada.