Por Blanca Esthela Hernández Domínguez

Ciudad de México. – En el marco de la visión nacional para consolidar a México como una de las cinco potencias turísticas del mundo, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, participó en la presentación del Plan México 2025–2030, liderada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y Bernardo Cueto Riestra, presidente de ASETUR.

“Impulsamos el turismo de México hacia nuevos horizontes, con un Plan Sectorial de Turismo robusto y estrategias de promoción nacional e internacional de vanguardia, marcamos la ruta para que 2026 sea un año histórico, consolidando a México como un destino turístico de clase mundial”, expresó el secretario.

Hernández señaló que esta estrategia integral transforma el turismo en un pilar de bienestar, identidad y cambio.

“Consolidamos un Plan Sectorial de Turismo innovador y estrategias de proyección mundial que harán de 2026 un año histórico para México”, afirmó.

Este plan fortalece la colaboración entre comunidades, sector privado, gobiernos estatales y visitantes, para hacer del turismo una fuerza que inspira, conecta y transforma, refirió el titular de Turismo.

Con una visión innovadora, diversificamos la oferta turística hacia nuevas regiones, promoviendo productos y servicios que fomentan la Prosperidad Compartida en todo México, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.