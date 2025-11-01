Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Sociedad de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia, denunció públicamente un presunto fraude en el programa de becas educativas operado por la Sección 30 del SNTE, señalando que existen pruebas contundentes de adjudicaciones indebidas y manejo discrecional de recursos.

“La forma sucia, vil y grosera con que se asignaron los apoyos a personas del sistema educativo que no lo merecen, nos revela la impunidad con que se maneja la Sección 30 del SNTE”, expresó.

Tovar Tapia aseguró que la indignación entre docentes y padres de familia es profunda, especialmente en el caso de los 23 mil 802 alumnos de Educación Especial atendidos por la SET, de los cuales 8 mil 430 reciben apoyo en Ciudad Victoria.

De acuerdo con Tovar Tapia, muchos padres hacen esfuerzos económicos significativos para atender a sus hijos, mientras que los recursos públicos fueron desviados a beneficiarios sin justificación alguna.

La denuncia se basa en una investigación realizada por el Dr. Adolfo Rogelio Cogco Calderón, investigador de tiempo completo en la UAT, quien reveló la falta de monitoreo, seguimiento y difusión del programa “Madres Solteras y Capacidades Diferentes”.

“El golpe fue duro, preciso y mortal. La cúpula sindical fue atrapada con los dedos en la puerta”, señaló el presidente de la Sociedad de Maestros y Padres de Familia.

El dirigente también advirtió que la revelación pública del caso no fue obra de fuego amigo, sino parte de una estrategia política más amplia que busca desmontar estructuras sindicales que ya no sirven al proyecto educativo del gobernador.

“El dinero y el poder hicieron pedazos la brújula moral de Arnulfo (Rodríguez Treviño) y sus secuaces. No creemos que existan actos jurídicos en su contra, pero el daño ya está hecho”, concluyó.

Hasta el momento, los candidatos institucionales a dirigir la Sección 30 del SNTE han guardado silencio, sin pronunciarse ante las acusaciones que, según Tovar Tapia, denigran al sindicato y afectan gravemente la credibilidad del sistema educativo de Tamaulipas.