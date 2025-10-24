Clemente Castro González

El exgobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA debe cambiar de narrativa y dejar de asumirse perseguido político cuando el común de los ciudadanos tamaulipecos tiene la percepción o les consta que el panista robó a manos llenas durante su sexenio y por ello lo reclama la justicia.

Mínimo debería estar acá, aclarando la situación y pararle a eso de “disparar” mensajes burdos desde redes sociales, en las que trata de pintarse como un luchador por la democracia y casi héroe porque, según su narrativa, él puso al descubierto el contubernio de autoridades federales con grupos delincuenciales.

Una manera torpe de curarse en salud o como expresó el cantautor: “sé que has sido tú, dijo el culpable”.

Recordemos que hay una versión en el sentido de que GARCIA CABEZA DE VACA fue quien se coludió con grupos delincuenciales que operan en la entidad, incluido a los que se consideraba “jefes” en el negocio ilícito del huachicol, entiéndase los hermanos CARMONA.

Los tamaulipecos no ignoramos que este clan aportó recursos a la campaña del panista, cuando contendió por la gubernatura y luego, al ganar, se les dieron contratos por cantidades millonarias.

En verdad que el aludido tiene motivos suficientes para andar nervioso, desesperado y hasta colérico, según recientes apariciones en que se le ha visto su imagen.

Y es que ya no tiene las conexiones para blindarse con el apoyo de jueces, magistrados y ministros, mediante cañonazos en efectivo.

En lo que si puede estar seguro el exgobernador, sin necesidad de que sus espías le pasen el dato, es que la ministra LENIA BATRES GUADARRAMA echará abajo el amparo que le concedió un juez a fin de evitar su detención.

Sucede que, al elegir al nuevo poder judicial, el poder que tenía CABEZA DE VACA y su defensa jurídica se les vino abajo. Ahora es casi imposible que recurran al tráfico de influencias, del que gozaron en el pasado reciente.

Quiere decir que los días de paseo por el vecino país del norte del personaje en mención, están contados.

Mas si nos atenemos a que varios de sus excolaboradores encuentran vinculados a proceso y otros caminan en esa ruta, porque hay denuncias y pruebas, que no dejan lugar a dudas. sobre el atraco sexenal que tuvo lugar en la administración cabecista.

Se sabe que GARCÍA CABEZA DE VACA ejerce presión sobre sus excolaboradores, que están siendo llamados a cuentas por la justicia, para que no abran la boca y lo hundan más.

A propósito del exgobernador, el pasado martes, durante una rueda de prensa de la presidenta de Morena, MARIA LUISA ALCALDE LUJÁN, cuando respondió a preguntas de reporteros, subrayó que el ex gobernador es de los panistas que ayudan a mostrar el tipo de políticos que son, proclives a la corrupción.

De pura entrada aseguró que CABEZA DE VACA es un ejemplo de que el PAN está integrado por lo mismo de siempre.

“Es un cínico, corrupto; un símbolo de lo que significa el PRIAN. Personajes como él nos ayudan a identificar, con mucha claridad, lo que representan: el saqueo, el cinismo, la corrupción. Se hizo multimillonario a costillas del erario y del pueblo de Tamaulipas”, subrayó.

Desde luego que el aludido se ofendió y, desde su reducto, se limitó a repetir la cantaleta ya conocida.

Lo menos que le dijeron algunos usuarios de las redes sociales fue que podían empezarle a creerle si venía al país para aclarar su situación.

A juzgar por lo que se ve, el exgobernador tiene dos grandes frentes abiertos y es muy difícil que libre la cárcel. Por un lado está el orden federal y por el otro tiene al poder judicial en la entidad.

Recordemos que acá no solamente se ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a los ex colaboradores de CABEZA DE VACA sino que también él tiene su abultado expediente.

Se va cerrando la pinza y en los días por venir se comprobará si la justicia, en esta nueva etapa, alcanza a los delincuentes multimillonarios.

Ahora si no habrá complicidades que valgan…y eso lo sabe el exmandatario panista.

En el ambiente se percibe que soplan vientos de justicia y que el que la hizo la pagará.