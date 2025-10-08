Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Difícil la tarea de Doña Claudia: está bajo promesa de construir el segundo piso de la 4T, lo que incluye lograr el bienestar colectivo y reformar todo lo que es obligado para rescatar a la república de las garras de los buitres que en muchísimos casos todavía la mantienen cautiva. En este sentido garantía no es, por ejemplo, el relevo de los integrantes de la SCJN habrá que esperar resultados, lo cual implica esfuerzo aparte considerando que priva inexperiencia y expedientes acumulados que hacen dudar eso de que la justicia debe ser “pronta y expedita”.

Pero no solo esto preocupa, también la diversidad de problemas sobre todo de orden material. Y deje, más grave es la dificultad para combatir la corrupción, asunto que no hay forma de solucionar a la medida de las expectativas concebidas por la mayoría mexica. Y no se requiere mucha ciencia para comprobar que los saqueadores disfrutan ilegales haberes que su pútrida moral les prodigó.

Ni cómo negar que el amparo sigue siendo la protección ideal para quienes abusaron y abusan para acumular fortunas faraónicas. (Esperemos que la reforma al respecto cumpla en verdad con lo deseado y no se convierta en nuevo monumento de burla para la sociedad). Otros, simplemente se apegan a la sombra del influyentismo en turno y lo peor es que por ser figuras públicas son beneficiarios de la gracia oficial en la más pura de sus manifestaciones.

La de Adán Augusto López es truculenta historia reciclada hasta en “las mañaneras”. Y es que en lugar de ser condenada por las sospechas que significa, recibe indebido apoyo que compromete a la institución presidencial. Son los casos de otros políticos que van a contracorriente de los objetivos transformadores, sea robando con singular alegría sabiéndose protegidos desde la cúpula que olvidó eso de que la basura se barre de arriba hacia abajo.

Existen contradicciones. No bastan los anuncios de presunta disminución de delitos, aunque por lo general sin detenidos, si hacia el interior del régimen y el partido que lo sostiene la complicidad es evidente. En este aspecto el columnista insiste en que el combate a la corrupción seguirá siendo cuento de navidad mientras los responsables del desastre sigan en libertad.

Ha de disculpar que el de la voz, siendo como es, partidario convencido de AMLO y sus ideales, ahora desconfíe del rumbo que toma la administración pública. Me refiero a la escala menor después de la Señora Presidenta donde con contadísimas excepciones el ejercicio del poder sigue siendo igual a los tiempos del neoliberalismo. Y es que quienes lo detentan parecen no estar identificados con la causa popular. Y ni modo que sea invento cuando es fácil de comprobar. Solo observe comportamientos y actitudes de ciertos funcionarios abusadores de privilegios que creímos desaparecidos y resulta lo contrario porque regresan aumentados en proporción geométrica: Restaurants de lujo, viajes de ensueño, vehículos de alta gama, ostentosas joyas, guaruras en cantidad acorde a sus complejos y desde luego aires de grandeza semejantes, mínimo, a los de Felipe V1 de España y Carlos 111 del Reino Unido. ¡Jijos de su mal dormir!. Ignoran que nada es para siempre.

Quedamos en que el combate a la corrupción es casi nulo, como si fuera campo prohibido para la 4T. Usted dirá que al final de cuentas la clase política se atiene a la máxima de que “ahora por ti mañana por mí” y es de creerlo, me cai que sí.

SUCEDE QUE

Hace cinco años el Tribunal Electoral de la Federación ordenó a los congresos locales regularizar la paridad de género en cargos de elección ¿Tocará a Tamaulipas en la próxima sucesión?. ¿Será razón para que norte, centro y sur padezcan anticipada ebullición debido al desenfrenado activismo de Carmen Lilia Cantú-Rosas, Tania Gisela Contreras y por supuesto Olga Sosa Ruiz?. “Si la cosa va a estar entre mujeres mejor ni te metas”, dijo aquel.

Y hasta la próxima.