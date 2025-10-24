Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- El gobierno de Tampico, surgido de Morena, aprobó cambiar el uso de suelo de una zona peatonal en el paseo del Canal de la Cortadura para convertirlo en zona comercial, sin haber consultado a vecinos ni ambientalistas.

Es el mismo tipo de proyecto de Jesús Nader Nasrrallah, del PAN, quien otorgó permisos de 10 y 15 años sin estudios ambientales ni de transparencia a un café bar, una nevería y una Rueda de la Fortuna en zonas de la Laguna del Carpintero, el 17 de julio de 2024.

El nuevo proyecto lo presentó Mónica Villarreal Anaya, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano en la sesión de Cabildo número 40 y fue aprobado por 18 votos a favor y uno en contra.

La zona afectada es un paso peatonal para vecinos del sector y visitantes antes calle Aduana, entre Esperanza y bulevar Fidel Velázquez, y cuenta con velares, mesas y bancas de uso libre.

Sin embargo, de acuerdo con el proyecto de Mónica Villarreal, la comercialización de este espacio contribuirá “al fortalecimiento de la dinámica comercial y turística”, e incluso atraerá visitantes.

El gobierno de Tampico reconoció que el proyecto implica sacrificar un área verde para entregarlo a negocios.

“El uso de suelo del predio corresponde a área verde, categoría que no es compatible con ningún tipo de actividad comercial”, señaló la administración en la propuesta. “Se solicita la autorización de compatibilidad de uso de suelo para destinar el espacio a uso comercial compatible con equipamiento recreativo”.

La política de reordenamiento de Mónica Villarreal busca “la renovación de los distritos urbanos a través de la definición de varias áreas de actuación e incentivos fiscales”.

Este proyecto no se acompañó de reglas de transparencia para elegir a los negocios favorecidos, ni cuál será el beneficio para el municipio, que fueron los reclamos ciudadanos contra Cucho Nader en 2024 (ver https://acortar.link/kfVgwN).

QUEDA EN MANOS DEL CONGRESO DEL ESTADO

Aprobado en Cabildo, el proyecto para cambiar el uso de suelo del Canal de la Cortadura, de área verde a comercial, dependerá del Congreso de Tamaulipas, aseguró Carmen Díaz Barrios, regidora de Acción Nacional en Tampico.

Única que voto en contra, la edil dijo que justificar el cambio de uso de suelo para impulsar el comercio entre los visitantes es falso, ya que Tampico no es McAllen ni Monterrey, pero sí interesa como destino ecológico.

“En lugar de estar ampliando las áreas verdes para que todos tengamos una mejor vida, lo que están haciendo es disminuirlas, quitándolas para hacerlas comerciales y turísticas”, expresó Díaz Barrios.

“Yo espero que haya un poco de madurez política en el Congreso del Estado y vean que vamos a acabar con las áreas verdes”.

La regidora aseguró que el actual gobierno había tomado acciones correctas en materia turística, como los paseos nocturnos en la laguna y la visita a santuarios de aves, pero la comercialización del Canal de la Cortadura rompe con este propósito.

“Esta propuesta es de hace muchos años, cuando Arturo Elizondo (alcalde panista de 2002 a 2004) fue bloqueado por ambientalistas que no querían que se perdiera esa área verde. Pero, ahora, ¿dónde están?”, preguntó.