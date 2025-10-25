Por Redacción

Llera, Tamaulipas.- La circulación vehicular estuvo temporalmente suspendida sobre la Carretera Federal 81, a la altura del kilómetro 66, en el tramo Llera-Zaragoza, luego de registrarse un atropellamiento que cobró la vida de dos mujeres.

El hecho fue atendido por personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, quienes acudieron al sitio tras un reporte emitido por el C5.

El conductor presuntamente responsable no se encontró en el incidente, por lo que se presume que huyó.