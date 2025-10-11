Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante los recientes casos de violencia en planteles de educación media superior, el obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal, llamó a abordar el problema desde una perspectiva integral, que incluya a la familia, la escuela, la sociedad, las instituciones y también a la Iglesia.

En entrevista, el líder religioso expresó su preocupación por el aumento del enojo y la desesperación entre jóvenes, que derivan en reacciones violentas dentro y fuera de las aulas.

“Todos sabemos que la violencia nunca es la solución. La educación, la enseñanza de valores y el respeto son fundamentales”, señaló.

Tamez Villarreal subrayó que no basta con aplicar castigos más severos, sino que se requiere reconstruir el tejido social desde los hogares, donde se forman los principios éticos y morales.

“La solución no creo que sea solo el poner más castigos. Es muy importante la presencia de la familia”, insistió.

El llamado del Obispo se suma a otras voces que han alertado sobre el deterioro de la convivencia escolar, como el pastor Obed Gerónimo, quien recientemente advirtió que los hogares fracturados, la pérdida de autoridad docente y la normalización de la violencia están generando una “bola de nieve imparable”.

En este contexto, el obispo Oscar Tamez reiteró que la Iglesia también debe asumir su responsabilidad en la formación de conciencia, el acompañamiento espiritual y la promoción de la paz.

“Debe ser integral: la familia, la escuela, la sociedad, las instituciones, y ahí también incluyo a la Iglesia”.

La declaración se da en medio de una creciente preocupación por los incidentes registrados en el CETIS 78 de Altamira y otros bachilleratos de Tamaulipas, donde alumnos han agredido a directivos y docentes, evidenciando una crisis que va más allá del ámbito escolar. (Foto Milenio).