Azahel Jaramillo H

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Días intensos vive Tamaulipas. Para empezar con la buena nueva de que nuestros representantes en el Congreso de Tamaulipas ya han echado abajo esa cobranza de las gruas que deteriora la economía de las familias.

A ojo de buen cubero que se ve, percibe, huele, que las tarifas de los «grulleros» son abusivas. El gran problema… quiero entender…es que, por ejemplo Transito Victoria no tiene grúas, si acaso tendrá una grúa en buen estado. Entonces tiene que concesionar el servicio de grúas, a particulares. Es decir a pequeños empresarios que tienen que compar gruas, pagar gasoliona, comprar radios y celulares, y además pagar sueldo a sus trabajadores. Tienen que invertirle para sacar ganacia. Es negocio, pues.

El tema es que algunas empresas de gruas, literal, «se la bañan» con sus cobros. Un ciudadano me contaba, quejandose hace cosa de dos meses, que le despojaron de su motocicleta, y que la treparon a una unidad… que del punto de la quita de motocileta al sitio, «corralón» a donde llevaron su moto… es de medio kilometro. Con todo y eso, nomás de la cobranza de traslado le cobraron $5 mil, 600 pesos.

¿Entonces cuándo se trata de carros, automoviles, trocas, y camionetonas, la tarifa por el traslado ha de ser -obvioooo- más alto.

Con todo les comparto, alertó y prevengo, que la multa por traer vidrios polarizados es de $1 mil, 800 pesos. Y la multa por conducir sin cinturón de seguriad es de $ 1, 600 pesos. Y son multas que han hecho esta semana. Y conductor sancionado -hasta eso- andaba en Cero Alcohol.

Como quiera. En el tema de los carros y trocas polarizado esperemos que los elementos de Transito Muncipal Victoria se apliquen. Y es que «pos oiga uste» abundan y super abundan vehículos con harto polarizado. No se ve ni maíz pa’dentro. Aunque la autoridad tampoco debe propasarse, dado que muchos vehiculos de agencia traen un leve polarizado. Un leve polarizado no deb ser sanciondo, pero ya es hora que los oficlales sancionen, multen a quienes traen polarizado extra fuerte.

ALCANZA MORENA 10 MIL FIRMAS VS CABEZA DE VACA

El partido MORENA sigue con recolección de firmas ciudadanas para llevar a cuentas al ex gobernador Cabeza de Vaca. MORENA nos reporta que al miércoles 19 lleva más de 10 mil firmas.

Así, MORENA Tamaulipas refuerza el llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para

que revise el Amparo que Cabeza de Vaca interpuso. La presidenta de MORENA Tamaulipas, María Lupita Gómez Nuñez dijo que las mesas de recolección de firmas ,. operan en diez municipios y seguirán abiertas hasta el día 30 de noviembre. «El pueblo exige justicia y seguiremos este proceso hasta que el dañom causado no quede impune, máxime que hay por lo menos un acumulado de más de 40 quejas y denuncias contra jueces y magistrados del Poder Judicial por señalamientos de corrupción y parcialidad judicial, sobre todo en Reynosa donde han protegido al señor Cabeza de Vaca a toda costa», expresó la lideresa María Lupita.

EMPRENDE SECRETARIA DE SALUD EL TBton

Ahí tienen que la Secretaría estatal de Salud y la docena de Distritos de Salud para el Bienestar, realizan el TBton, actividad enfocada a apoyar con productos no perecederos y de la canasta básica para los pacientes que padecen tuberculosis.

El secretario de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, hizo un llamado a la población a participar en esta jornada que permanecerá vigente hasta el mes de diciembre y pueden acudir a la unidad de salud más cercana o al módulo que se encuentra instalado en Oficina Central de esta dependencia, ubicada en el 17 Guerreo y Bravo de esta ciudad, el cual permanecerá funcionará solo hasta el 21 de noviembre.

Dijo que este apoyo se solicita cada año para recolectar víveres y apoyar a los pacientes y sus familias que enfrentan o han enfrentado un diagnóstico de tuberculosis y requieren de asistencia alimentaria, ya que un buen porcentaje de los pacientes afectados con este padecimiento presentan algún grado de desnutrición, señaló el Dr. Vicente Joel.

El Tbton dio inició el pasado 18 de noviembre y se estima que concluya los primeros días de diciembre de este año para lograr la mayor cantidad de productos, por ello se hace extensiva la invitación a participar en esta actividad que beneficia a los pacientes con tuberculosis y que requieren de una dieta adecuada para su pronta recuperación. NOS VEMOS.

[email protected]