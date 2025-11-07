Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex aspirante a la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, Abelardo Ibarra, se pronunció sobre el presunto caso de corrupción en el programa de becas SET-SNTE, señalando que la organización sindical tiene la obligación de aclarar y transparentar el proceso ante las bases magisteriales.

“Cuando el compañero se duele, cuando te reclama, tenemos la obligación de explicarles. No somos los dirigentes quienes sostienen al sindicato, son ellos”, afirmó.

Ibarra hizo referencia a las declaraciones del actual secretario general de la Sección 30, quien aseguró que el Comité Ejecutivo está limpio, pero también reconoció que si hay responsables -miembros o no del comité- deben ser investigados y sancionados.

El dirigente señaló que muchos maestros han aparecido en listas oficiales con sellos, sin haber recibido beca alguna, lo que ha generado confusión y reclamos legítimos.

“Nos preguntan: ‘Profe, estoy en una lista, ¿qué hago?’ Y no tienen conocimiento de haber recibido nada. Eso hay que aclararlo desde todas las estructuras: delegacional, regional y estatal”, explicó.

Ibarra recomendó que los docentes acudan primero con sus coordinadores regionales para verificar si hubo alguna gestión, y que se canalicen los casos a la Sección 30 para recibir respuesta formal.

-¿Debe intervenir la Auditoría Superior?

Ante la magnitud del caso y la difusión de documentos en algunos medios, Abelardo Ibarra consideró que tanto el Estado como la Federación deben intervenir, y que la Auditoría Superior de la Federación podría revisar el proceso.

“Las listas están en la página de transparencia nacional. No quiero tornarlo en grilla, pero cuando hay dolor y demanda, hay que responder”, indicó.