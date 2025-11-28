Por Agencias

Ciudad de México.- El Senado recibió hace unos momentos la renuncia de Alejandro Gertz Manero al cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que señala que deja el cargo porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha propuesto como “embajador de México ante un país amigo”.

En la carta sin membrete y con fecha de hoy, dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, el funcionario resalta que debido a ello, “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República”.

Gertz Manero resalta que con la propuesta de ir a una embajada, tendrá la posibilidad de “continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra”.

La sesión del Senado se reanudará en breve, para aprobar la renuncia, votación que solo requiere de mayoría simple. Después de ello, el Senado iniciará el procedimiento establecido en el artículo 102 constitucional, para nombrar a un nuevo fiscal por nueve años.

En tanto, al frente de la FGR quedará de manera interina el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).