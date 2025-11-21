Por Redacción

Ciudad de México.- En seguimiento a las acciones operativas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a cuatro personas, aseguraron 28 cartuchos útiles, ocho artefactos explosivos improvisados y un vehículo.

También, como parte de esta estrategia y con el objetivo de brindar seguridad a los trabajadores y comerciantes, los efectivos realizaron visitas de supervisión a empacadoras, industrias y tianguis limoneros, en los municipios de Apatzingán y Múgica.

Cabe mencionar que, del 10 al 19 de noviembre, derivado de las acciones operativas y la coordinación interinstitucional, 87 personas han sido detenidas, se han asegurado 43 armas de fuego, 6,391 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo, 13 kilos de marihuana, 332 kilos de metanfetamina, 9,200 litros y 2,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética y 75 vehículos

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para el fortalecimiento de la seguridad en el estado, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).