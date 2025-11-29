Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación estatal, Igor Crespo Solís, descartó que en Tamaulipas se estén registrando casos oficiales de deserción o movilidad forzada por cuestiones de inseguridad en planteles escolares de nivel bachillerato.

En rueda de prensa, en que dio a conocer los detalles de la estrategia de absorción en educación media superior, donde el tema central es garantizar que ningún egresado de secundaria se quede fuera del bachillerato por falta de espacios, Igor Crespo refirió que el abandono escolar en este nivel es del 10 por ciento; uno de cada 10 abandona la escuela, y pese a ser una cifra preocupante la estadística es menor a la media nacional que se mantiene en 11 por ciento.

Acompañado por otros funcionarios de media superior, el titular del área precisó que en la entidad la beca universal Benito Juárez ha sido un apoyo importante para que los estudiantes no abandonen sus estudios, aunque reconoció que desconoce cuánto tiempo después se sigue entregando a quienes causan baja.

Como parte de los datos que ofreció, el funcionario aseguró que la absorción de estudiantes en este nivel alcanza el 104 por ciento, lo que significa que se ha logrado cubrir la demanda educativa en todos los municipios. “Ningún municipio ha tenido un problema de que por falta de solicitud o que nos haya manifestado esta causa que usted comenta, no acceda a la media superior”, indicó.

Crespo Solís señaló que en cuanto a personal docente y catedráticos en escuelas de media superior se tiene una cobertura total y tampoco se han reportado problemas derivados de la inseguridad.

Por otro lado, informó que se tiene detectado el número de casos de estudiantes provenientes de la educación básica que necesitaron apoyo educativo a través de USAER y que ahora cursan el bachillerato. “De educación especial horita exactamente no tengo yo el dato, pero sí es un dato que se tiene detectado y se puede compartir con mucho gusto”, dijo.