Por Agencias

Tapachula, Chiapas.- Un total de 225 mexicanos fueron deportados vía aérea este fin de semana desde los Estados Unidos hasta el Aeropuerto Internacional de Tapachula, en Chiapas, informaron autoridades.

La primera aeronave procedente de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines (MCAS) de Miramar, en San Diego, California, arribó con 132 repatriados el viernes.

Mientras que este sábado aterrizó otro avión con 93 mexicanos, también procedente de San Diego, California.

Ambas aeronaves pertenecen a la empresa Global Crossing Airlines (Global X).

El Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT), en la frontera con Guatemala, es uno de los cuatro del país que recibe a mexicanos enviados vía aérea por la administración del presidente, Donald Trump. Los otros tres son el AIFA, Benito Juárez y el de Villahermosa.

Hasta septiembre el AIT había recibido a 9 mil 215 mexicanos, de los más de 112 mil deportados este año desde los Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración.

En Tapachula las autoridades mantienen activo desde agosto el Centro de Atención Temporal para migrantes deportados en el que a través del programa “México te Abraza”, se procesa su recepción al país, les brindan asistencia legal, médica, alimentos, alojamiento y apoyo económico para que puedan regresar a sus estados de origen. (Edgar H. Clemente/La Jornada).