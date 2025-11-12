Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La Mesa de Seguridad y Justicia de ciudad Victoria reporta avances significativos en la atención a denuncias ciudadanas, con un promedio mensual de 30 a 60 apoyos directos a víctimas, según informó su presidente, José Luis Loperena.

Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos que implica la aplicación de la reparación del daño, figura legal que permite acuerdos entre víctimas y agresores para evitar procesos judiciales.

“Muchas de estas soluciones terminan en reincidencia. Hay personas que vuelven a delinquir apenas dos días después de ser liberadas”, señaló Loperena, al subrayar la necesidad de ser más exigentes con la ley y revisar los alcances de esta herramienta jurídica.

En cuanto al panorama delictivo, el presidente de la Mesa reconoció que la capital del Estado se encuentra en mínimos históricos en materia de robos, aunque aclaró que los delitos no han desaparecido. “Sigue habiendo problemas, pero hay que reconocer la excelente coordinación con la autoridad, especialmente con la Guardia Estatal, que ha respondido de forma inmediata a las alertas ciudadanas”, afirmó.

Loperena destacó que la denuncia ciudadana y la alerta temprana son pilares fundamentales para mejorar la seguridad, y reiteró que el objetivo debe ser cero delitos patrimoniales.

También hizo un llamado a utilizar los canales oficiales como el 911 y la Mesa de Seguridad, y no depender de redes sociales para reportar incidentes. “Las redes sociales no funcionan para ese tipo de cosas”, puntualizó.

Finalmente, recordó que Tamaulipas no es homogéneo en materia de seguridad, y que existen tres realidades distintas: la zona norte, la zona centro y la zona sur, cada una con dinámicas y retos particulares