Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, reconoció que aunque la cobertura médica en zonas rurales alcanza el 90 por ciento existen algunas unidades cerradas o con dificultades operativas debido a problemas de inseguridad en ciertas regiones del estado.

Durante una entrevista reciente, el funcionario explicó que la mayoría de los centros de salud están funcionando con normalidad, pero hay casos específicos donde el personal médico o de enfermería ha optado por no acudir por razones de seguridad. “Son pocos, no tengo el dato completo, pero estamos en contacto con todas las unidades”, señaló.

La anómala situación se presenta principalmente en la zona norte del estado, donde el traslado de médicos especialistas -que no residen en las comunidades- implica riesgos adicionales. “En el traslado también existe un riesgo, y eso complica la contratación en estos sitios”, agregó Hernández Navarro.

El funcionario destacó que el tema fue abordado en una reunión reciente con personal médico, incluyendo a la doctora Mari Martínez, donde se revisó el estado general de la cobertura rural. Aunque algunas unidades están cerradas temporalmente, el compromiso institucional es mantener el acceso a la salud en las zonas más vulnerables.

La Secretaría de Salud continúa evaluando estrategias para garantizar la atención médica en todo el territorio, incluyendo medidas de seguridad, incentivos para el personal y coordinación con otras instancias gubernamentales.