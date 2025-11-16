Por Agencias

Jonuta, Tabasco.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la violencia que se registró durante la marcha de la llamada Generación Z, en la cual, recalcó, participaron muy pocos jóvenes.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, advirtió que hay quienes quieren engañar a las y los jóvenes, “contratando millones de bots para tratar de utilizarlos para sus fines, para que regresen los privilegios, la corrupción”.

Y ellos quieren ponerle nombre a esta generación, pero “es la generación de la Beca Rita Cetina, de la Beca Benito Juárez; es la generación de más becarios y más universitarios; es la generación del bachillerato nacional”.

La presidenta dijo que “hoy que hubo una manifestación donde dicen que marcharon jóvenes, pero que en realidad había muy pocos, y de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia”.

Afirmó que si uno no está de acuerdo “hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, tras recordar el éxodo por la democracia que realizó de manera pacífica Andrés Manuel López Obrador, de Tabasco a la Ciudad de México, cuando “le hicieron un fraude electoral” por la gubernatura de su estado.

Durante la entrega de becas Benito Juárez, en este municipio, el secretario de Educación, Mario Delgado, le dijo: “presidenta, Usted contó aquí más jóvenes en Jonuta, que allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar”.

Mencionó que “hay algunos que quieren engañar a las y los jóvenes, contratando millones de bots para tratar de utilizarlos para sus fines, para que regresen los privilegios, la corrupción.

“Mientras ellos se gastan millones en bots, nuestra presidenta distribuye millones de becas para que los jóvenes ejerzan su derecho a estudiar; mientras aquellos convocan a llenar las calles, pero se quedan con las ganas, nuestra presidenta convoca a llenar las escuelas.

“Mientras ellos convocan a la violencia, en nuestras escuelas se enseña la cultura de paz y la no violencia”.

Afirmó que “ellos le quieren poner nombre a esta generación, pero ésta es la generación de la Beca Rita Cetina, es la generación de la Beca Benito Juárez, es la generación de más becarios y más universitarios; es la generación del bachillerato nacional”, resaltó. (Foto Presidencia de México).