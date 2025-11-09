Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- En Guadalajara, los goles de Chivas unieron el pasado con el presente. Primero Armando González y luego Javier Hernández, delanteros que han sido referencia en diferentes épocas del plantel rojiblanco, lideraron la victoria por 4-2 ante el Monterrey en un estadio Akron que no sólo registró el máximo de su capacidad (46 mil 355 aficionados), sino que además volvió a corear el grito de “Chicharito, Chicharito” después de meses de silbidos y abucheos por su bajo nivel.

González llegó a 12 anotaciones en su cuenta personal, los mismos que el italiano Joao Pedro Giraldino (Atlético de San Luis) y el portugués Paulinho (Toluca), quien por tercera vez lidera la tabla de goleadores en la Liga durante la fase regular. La Hormiga, autor del 2-0 (22), se convirtió en el jugador menor de 23 años con más tantos en una misma campaña en el Rebaño bajo el formato de torneos cortos. Paradójicamente, superó el récord de quien ha sido su mentor desde hace meses, Chicharito Hernández, quien logró 11 goles en 2009.

A la espera del resto de partidos de la última fecha, el delantero guanajuatense se perfila para ganar su primer cetro como máximo romperredes, aunque de forma compartida. Monterrey no supo oponer resistencia. Efraín Álvarez aprovechó un error defensivo y lo transformó en el primer tanto (10), y más tarde Roberto Alvarado sentenció el 3-0 (30), luego de la irrupción de La Hormiga.

Un par de destellos ofensivos de la Pandilla permitieron a Roberto de la Rosa (72) y el español Sergio Canales (80) acercar a su equipo en el marcador, pero finalmente Chicharito Hernández, quien no convertía frente al arco desde febrero pasado, sentenció la goleada con un remate de cabeza (90+4).

Con este resultado, Chivas aseguró el sexto lugar del torneo con 29 puntos, además del pase directo a la liguilla, mientras Rayados terminó en el quinto puesto con 31, ya muy lejos de los líderes. (La Jornada).