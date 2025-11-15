Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Eliphaleth Gómez Lozano, reconoció que existe un rezago de al menos siete años en la revisión de cuentas públicas, lo que ha dificultado el avance de las carpetas de judicialización por presuntas irregularidades en administraciones anteriores.

“No podemos ser irresponsables y abrir carpetas sin sustento. Hay derechos y obligaciones de ambas partes”, señaló Gómez Lozano.

El legislador advirtió que se habla de cerca de 10 mil millones de pesos no comprobados en las últimas dos administraciones, afectando directamente el manejo actual de los recursos públicos. Aunque la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado acciones, el volumen de rubros, dependencias y tipos de recursos (federales, estatales y propios) exige una revisión minuciosa.

“En casi todos los rubros hubo afectaciones. Si no se hace bien, las carpetas quedan flojas y se caen en lo legal”, explicó.

El diputado Gómez Lozano subrayó que el actual titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, ha mostrado voluntad, pero enfrenta un rezago heredado por el auditor anterior, quien “tapaba” irregularidades.

“Yo creo que debería haber más gente especializada para combatir ese rezago”, indicó.

Ante la pregunta sobre si habrá tiempo suficiente para que los responsables enfrenten consecuencias legales, Gómez Lozano se mostró optimista, pero insistió en que la voluntad política y técnica será clave para evitar que las carpetas se caigan por falta de rigor.