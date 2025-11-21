Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en las últimas semanas en el estado se han registrado alrededor de 60 casos de COVID-19, 40 de influenza y cerca de 300 enfermedades respiratorias no diagnosticadas, derivadas de los cambios de clima.

El funcionario descartó la presencia de nuevas cepas de COVID y aseguró que el control de la enfermedad ha permitido aprovechar el momento para reforzar la vacunación. “Nuestros blancos son los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades como hipertensión y diabetes”, señaló.

Hernández Navarro explicó que el avance general en la aplicación de vacunas en Tamaulipas es del 86 por ciento mientras que en la campaña invernal se lleva un 30 por ciento, con la meta de concluir en marzo. Subrayó que es importante vacunarse en estas fechas, ya que el efecto inmunológico tarda entre seis y ocho semanas en desarrollarse.

“Pedimos que la gente se vacune antes de que llegue la temporada fuerte de frío. Es la mejor manera de protegerse”, dijo.

El funcionario aseguró que actualmente no hay problemas de existencia de vacunas, incluyendo las destinadas a recién nacidos. En el caso de las dosis contra COVID-19, explicó que se aplican en un periodo máximo de seis semanas para evitar que se inactiven, y que los lotes se renuevan constantemente.

Aclaró que, aunque la pandemia ya no está activa, la población sigue solicitando la vacuna contra COVID, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. “Nosotros seguimos invitando a que se pongan el refuerzo. Yo mismo ya me lo puse, para poner el ejemplo”, afirmó.

La Secretaría de Salud busca transmitir tranquilidad: no hay desabasto de vacunas y los casos respiratorios están bajo control. Sin embargo, el llamado es claro: vacunarse a tiempo para enfrentar la temporada invernal y proteger a los sectores más vulnerables, indicó.