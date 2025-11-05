Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que derivado del reporte de no localización de cuatro personas el pasado 30 de octubre en Reynosa, se realizaron acciones tendientes a su localización y el día hoy fueron ubicados tres cuerpos sin vida que pudieran corresponder a las personas buscadas.

En un comunicado de apenas tres párrafos, la FGJET añadió que la identidad de los cuerpos se corroborará una vez que se realicen y concluyan los exámenes periciales correspondientes.

“Es de señalar que, las investigaciones continúan y se dará a conocer mayor información conforme el sigilo de las mismas lo permitan”, refirió la instancia.

Los cuatro integrantes de una misma familia fueron reportados como desaparecidos desde el pasado jueves 30 de octubre, pero hasta el lunes se emitió su ficha de búsqueda.

Entre las personas no localizadas se encuentra una menor con discapacidad. Sus familiares acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con sede en Reynosa para interponer la denuncia formal y solicitar la activación de los protocolos de búsqueda.

Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas difundió la información de los cuatro desaparecidos en sus canales oficiales y en su tiempo hizo un llamado a la población para proporcionar cualquier dato que ayude a dar con su paradero.