Por Redacción

En una estrecha colaboración interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), detuvieron a Anthony “N” y Pablo “N”, de nacionalidad estadounidense, quienes cuentan con órdenes de arresto vigentes por delitos de conspiración criminal y organizaciones corruptas, emitidas por autoridades del estado de Pennsylvania, Estados Unidos.

Derivado del intercambio de información para detener a personas requeridas por la ley en otros países, los agentes de seguridad tuvieron conocimiento que un sujeto buscado por autoridades de Estados Unidos tenía su zona de residencia en la alcaldía Cuauhtémoc, donde realizaron recorridos de seguridad que permitieron identificar a dicho sujeto y, tras corroborar su identidad, fue detenido.

Además, se identificó que Pablo “N”, unos de sus colaboradores y que también cuenta con orden de arresto en Estados Unidos, se resguardaba en un domicilio en la alcaldía Magdalena Contreras, por lo que se implementaron recorridos de vigilancia y al ubicarlo se le marcó el alto y también fue detenido.

A los dos sujetos les informaron sus derechos de ley y fueron presentados ante el INM, donde se continuará con los protocolos para su deportación, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de colaborar con autoridades internacionales, para detener a generadores de violencia.

