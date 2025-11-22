Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Jorge Armado N, alías El Licenciado, y de los siete escoltas investigados por el homicidio del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el pasado 1° de noviembre en dicha ciudad.

Durante la audiencia inicial, efectuada de las 5:30 a las 13 horas de este sábado, en la sala seis de los juzgados del penal Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán, se conoció que el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría ofrecido un pago de 2 millones de pesos por el homicidio del presidente municipal y que gente cercana al edil filtraba información a los delincuentes de todos su movimientos.

También se expuso que el día del crimen, uno de los guardaespaldas de Manzo, que era policía municipal, disparó en la nuca del autor material, Víctor Hugo, de 17 años -aun cuando ya estaba sometido- con la misma arma que éste atacó al edil.

Un doctor quiso acercarse a auxiliar al sicario, pero los elementos de seguridad locales no le dieron acceso; hasta que llegó la Guardia Nacional se le permitió el paso, pero el homicida ya estaba muerto.

En las casi ocho horas de diligencia, el Ministerio Público realizó la exposición oral de los elementos de prueba para imputar las probables conductas delictivas a los involucrados, aportó videos registrados en cámaras de seguridad existentes en la zona del crimen, pruebas periciales, captura de conversaciones en mensajes virtuales del autor material (Víctor Manuel) con sus cómplices.

Jorge Armando “N”, presunto autor intelectual del crimen y miembro del CJNG presenció la sesión de manera virtual desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno de El Altiplano, en el Estado de México; su abogado estuvo de manera presencial.

Jorge Armando “N” fue detenido el pasado martes en la calle 20 de Noviembre, en el barrio de San Juan de Morelia, como presunto responsable de organizar la logística y coordinar a al menos tres sicarios para asesinar al alcalde Manzo Rodríguez, durante la noche del 1° de noviembre en la plaza principal de Uruapan; la noche del jueves fue trasladado Cefereso No. 1, El Altiplano.

Este sábado, el juez de control validó el proceso de detención de los ocho imputados; la defensa solicitó la duplicidad a 144 horas para definir su situación legal, por lo que será el miércoles entrante cuando se conozca si se les vincula a proceso.

Los siete escoltas permanecerán recluidos en el penal de Mil Cumbres, en Michoacán, y El Licenciado en el Cefereso No. 1 del Altiplano, en el Estado de México. (La Jornada).