Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las auditorías externas solicitadas a las Comapas de Tampico-Madero, Altamira, Aldama, El Mante y la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros advierten un posible saqueo de más de 400 millones de pesos, situación que ha encendido las alertas en el Congreso del Estado.

La diputada local Elvia Eguía Castillo, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, advirtió que las Comapas y organismos operadores del agua enfrentan serias observaciones en sus finanzas, con millones de pesos pendientes por aclarar. En el caso de Matamoros, dijo, se detectaron 200 millones de pesos sin comprobar, mientras que en la zona conurbada, del sur de Tamaulipas, Ciudad Mante y Reynosa se reportan cantidades similares.

La legisladora reconoció que los organismos operadores han sido saqueados año con año, lo que ha generado un endeudamiento constante y una infraestructura deficiente.

“No hay obras hidráulicas, revientan tuberías, dejan pavimento abierto y la tierra expuesta. Ese es el malestar de la gente”, subrayó.

La representante del grupo parlamentario de Morena criticó que muchas obras queden inconclusas por falta de recursos, lo que provoca que los ciudadanos se enfrenten a calles abiertas y trabajos sin terminar.

“Se echan la bolita entre el organismo y la presidencia municipal, pero al final los afectados son los ciudadanos”, dijo.

Aseguró que mantiene comunicación con el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, y con el auditor Francisco Noriega, quienes confirmaron que se trabaja en la revisión de los estados financieros de las Comapas. El objetivo es que los organismos justifiquen los recursos pendientes y se transparente su uso.

Eguía Castillo enfatizó que el problema no es político, sino de mala administración y llamó a los gerentes generales y responsables técnicos y administrativos a sanear las finanzas y garantizar obras completas.

“Es urgente que se revisen todas las gerencias, porque los malos manejos han dejado endeudados a los organismos y molestos a los ciudadanos”, concluyó.