Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Pleno del Congreso del Estado eligió por decisión unánime a Frida Denisse Gómez Puga como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y durante la misma sesión se le tomó protesta de ley para asumir el cargo.

La designación se realizó en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de la convocatoria pública emitida por la Junta de Coordinación Política.

La vacante se generó tras la incorporación del anterior titular, Gilberto Raúl Robles Caballero, al Poder Judicial del Estado, lo que permitió dar inicio al proceso de selección del nuevo responsable del órgano interno de control.

Frida Denisse Gómez Puga cumplió con todos los requisitos legales para el cargo y acreditó su experiencia profesional en los ámbitos jurídico y administrativo, demostrando su capacidad para asumir la responsabilidad de supervisar la correcta fiscalización de los recursos del Instituto Electoral, indicó en un comunicado el Congreso del Estado.