Por Agencias/Redacción

Morelia, Michoacán.- Autoridades federales y estatales detuvieron a siete escoltas del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre, informó la Fiscalía General del Estado.

Los siete guardaespaldas de Manzo Rodríguez fueron capturados alrededor de las 12:30 horas de este viernes, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del ayuntamiento de Uruapan, en la zona centro, espacio que Carlos Manzo utilizaba como oficinas de la presidencia municipal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los siete escoltas fueron requeridos con base en órdenes de aprehensión, como parte de las investigaciones por el asesinato de Manzo Rodríguez.

Los siete escoltas fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y de la FGE, quienes los trasladaron a las instalaciones centrales de la Fiscalía, en la ciudad de Morelia.

Cabe recordar que el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, dijo durante la conferencia matutina del 2 de noviembre que Manzo elegía a su círculo de protección. “La seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal, que era de su confianza; él así lo determinó. Y los elementos de la Guardia Nacional se dedicaban a darle seguridad periférica», mencionó.

Los escoltas son investigados por abatir a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, que asesinó a Manzo Rodríguez, pero quien fue desarmado, sometido y misteriosamente abatido segundos después.

“Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez”, indicaron las autoridades.

Esta detención de los escoltas se suma a la de Jorge Armando Gómez Sánchez «El Licenciado», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde uruapense.

«El Licenciado» fue trasladado anoche al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, desde la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un convoy de vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado.

El detenido fue trasladado en el interior de un vehículo táctico blindado de la SSPC, conocido como Black Mamba QRV, el cual era escoltado por otra unidad similar.

Jorge Armando Gómez fue detenido el martes sobre la calle 20 de Noviembre, en el barrio de San Juan de Morelia, como presunto responsable de organizar la logística y coordinar a al menos tres sicarios para asesinar al alcalde Manzo Rodríguez, durante la noche del 01 de noviembre en la plaza principal de Uruapan.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC informó que «El Licenciado» operaba bajo las órdenes directas de Ramón Ángel Álvarez Ayala «El R1», líder del CJNG en al menos cuatro municipios de Michoacán y quién habría ordenado el asesinato de Carlos Manzo.

Cabe mencionar que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, que asesinó de seis tiros a Manzo Rodríguez, fue sometido por escoltas del alcalde y misteriosamente abatido segundos después de cometer el crimen.

En tanto, dos sujetos más, identificados como Diego «N» y Ramiro «N», quienes habrían apoyado con logística a Víctor Manuel Ubaldo, fueron encontrados asesinados el 10 de noviembre sobre la carretera estatal Uruapan-Paracho, en el poblado indígena de Capacuaro.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, reveló que las investigaciones han arrojado que en el crimen de Manzo Rodríguez hay más implicados, tanto de forma intelectual como material, por lo que advirtió que habrá más detenciones. (Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte/La Jornada y Redacción).