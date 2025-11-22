Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció el reconocimiento a jóvenes deportistas de la institución que destacaron durante el año, en un evento realizado en el auditorio de rectoría.

Subrayó que la universidad busca redondear la formación de sus estudiantes no solo en lo académico, sino también en lo deportivo y cultural, con el objetivo de formar ciudadanos íntegros.

“Vale la pena seguir apoyándolos y fortaleciendo sus aspiraciones en el tema deportivo, porque queremos que el día de mañana sean excelentes ciudadanos”, expresó.

El rector informó que actualmente la UAT cuenta con el 100 por ciento de sus programas acreditados, tras incorporar la técnica en odontología que faltaba para completar la certificación. Recordó que las nuevas licenciaturas iniciadas en agosto deberán esperar cinco años para ser evaluadas, pero destacó que la universidad se ubica como la segunda a nivel nacional con matrícula totalmente certificada.

Anaya Alvarado reconoció que algunas carreras como sociología y antropología tienen baja demanda, por lo que se evalúa trasladarlas al modelo de educación a distancia.

Actualmente la UAT ofrece cinco licenciaturas en línea y proyecta que cada facultad tenga al menos una carrera virtual. Además, en 2026 se pondrá en marcha la preparatoria virtual, que ya cuenta con más de mil 100 estudiantes inscritos de distintos municipios y estados del país.

“No deseo que desaparezcan las carreras, porque siempre hay interés en estudiarlas. Lo que buscamos es ampliar la cobertura y aprovechar la modalidad virtual”, explicó.

El rector destacó el repunte en la carrera de agronomía, que pasó de años de baja demanda a recibir 120 estudiantes en ciudad Victoria y 30 en Río Bravo en la nueva ingeniería de agronomía. Asimismo, informó que este semestre ingresaron mil 400 jóvenes adicionales, lo que proyecta un crecimiento de entre 5 mil y 6 mil estudiantes en cinco años, alcanzando una matrícula cercana a los 50 mil estudiantes.