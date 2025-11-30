Por Agencias

Puebla, Puebla.- Un hombre falleció y dos resultaron lesionados, tras un enfrentamiento entre dos presuntos grupos dedicados al robo de transporte de carga en la autopista Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Tepeaca, la madrugada de este sábado.

Versiones oficiales indican que en la vialidad quedaron dos camionetas, una roja y otra negra, con múltiples impactos de arma de fuego. Una de ellas presentaba alrededor de 100 casquillos percutidos, lo que evidenció la magnitud del armamento utilizado durante el intercambio de disparos.

Dentro de una de las unidades fue localizado el cuerpo de un hombre, mientras que los heridos fueron trasladados por paramédicos al Hospital General de Tepeaca, en ambulancias escoltadas por un fuerte dispositivo de seguridad.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del occiso ni la de los lesionados. No obstante, las primeras indagatorias policiales y ministeriales señalan que el enfrentamiento habría sido protagonizado por dos bandas rivales que se disputan el control del robo de transporte de carga en la región.

Elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantuvieron un amplio operativo de vigilancia en la comunidad de San José Carpinteros hasta después del mediodía.

Las camionetas quedaron a disposición del Ministerio Público (MP) para su resguardo e integración en las carpetas de investigación por homicidio doloso y lesiones que inició la Fiscalía General del Estado (FGE).

En tanto, el cadáver fue llevado al anfiteatro de la región para la necropsia de ley y el inicio de los trabajos de identificación.

Es importante mencionar que, ayer viernes, se reportaron movimientos de una agrupación armada que se identificó como autodefensa en la zona de Tepeaca, pues presuntamente buscaban una camioneta robada. Aunque autoridades estatales y federales acudieron al lugar, hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre este incidente. (Isa Guarneros/La Jornada de Oriente).