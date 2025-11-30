Por Agencias

Ciudad de México.- México y Estados Unidos intercambiaron recientemente ideas para reforzar el combate al crimen organizado y la seguridad en la frontera común, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, que destacó este sábado en las redes sociales la importancia de esta colaboración bilateral.

La sede para este encuentro de alto nivel fue Puerto Vallarta, donde se llevó a cabo el Foro Internacional “México y su futuro en la lucha contra el crimen”. Ahí, «especialistas de ambos países intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar mejor al crimen organizado y fortalecer la seguridad», según lo publicado por la embajada estadunidense en la plataforma X.

El mensaje subraya que para Estados Unidos la cooperación con México es esencial para proteger a sus comunidades.

La embajada añadió que el enfoque de esta colaboración se centra en varios pilares, comenzando por el objetivo de «enfrentar juntos a las redes criminales trasnacionales».

Además, las prioridades incluyen «reforzar la seguridad en la frontera de manera coordinada» y, de manera crucial, «proteger a nuestras familias de la violencia, el tráfico de personas y el flujo de drogas sintéticas», detalló la representación diplomática en su publicación. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).