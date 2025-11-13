Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, en ejercicio de sus atribuciones, resolvió la suspensión temporal del servidor público Jonathan Guadalupe “N”, quien se desempeñaba como perito técnico.

La determinación se adoptó tras haberse iniciado un procedimiento administrativo de remoción por actos de indisciplina, conforme a lo establecido en la normativa que rige la función pública dentro de la institución.

La depuración y fortalecimiento interno de los servidores públicos que no cumplen con su deber de manera profesional, honesta y conforme a derecho constituyen una prioridad permanente para garantizar el correcto funcionamiento de la procuración de justicia.