Por Redacción

Ciudad de México.- Derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) cumplimentaron cinco órdenes de cateo en Tonalá, Jalisco, con el fin de desarticular una célula dedicada a modificar maquinaria industrial para el tráfico de estupefacientes.

Durante la investigación se identificaron cinco predios donde se modificaban las máquinas para ocultar droga, por lo que al cumplimentar las órdenes de cateo fueron detenidas nueve personas, entre ellas un menor de edad, integrantes de la célula dedicada al tráfico de estupefacientes, asimismo, se aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, 2,854 kilogramos de posible marihuana, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.