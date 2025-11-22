Por Agencias

Rockville. La hija de John Negroponte, ex director de inteligencia y ex diplomático de Estados Unidos, fue declarada culpable el pasado jueves por segunda vez del apuñalamiento letal de un amigo tras una discusión en estado de ebriedad en una casa de Maryland, anunciaron fiscales.

Sophia Negroponte, quien tiene 32 años y reside en Washington, D.C., fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Yousuf Rasmussen, de 24 años, ocurrida en 2020, de acuerdo a la fiscalía estatal del condado Montgomery. Enfrenta hasta 35 años de prisión en la sentencia, que está programada para el 19 de febrero.

En 2023, Negroponte fue condenada por homicidio en segundo grado en el caso y sentenciada a 35 años de prisión, pero la condena fue anulada el año pasado. Un tribunal de apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Circuito del condado Montgomery porque al jurado se le permitió escuchar partes impugnadas de un interrogatorio policial a Sophia Negroponte y el testimonio de un testigo de la fiscalía que cuestionaba la credibilidad de ella, informaron medios de comunicación.

Sophia Negroponte es una de cinco niños hondureños abandonados o huérfanos adoptados por John Negroponte y su esposa después de que él fuera nombrado embajador de Estados Unidos en el país centroamericano en la década de 1980, según The Washington Post.

En 2005, el ex presidente George W. Bush nombró a John Negroponte como el primer director nacional de inteligencia. Posteriormente fue subsecretario de Estado. También fue embajador en México, Filipinas, Naciones Unidas e Irak. (Ap y La Jornada).