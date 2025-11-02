Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró una cámara de videovigilancia y un vehículo con blindaje artesanal en Reynosa.

El primer hecho ocurrió en la colonia Conalep, donde personal de la corporación localizó una cámara de videovigilancia instalada de manera clandestina sobre un poste.

Horas más tarde, se detectó un vehículo tipo Jeep Cherokee, modelo 2007, aparentemente abandonado en el ejido Congregación Garza.

Al revisar la unidad, se confirmó que contaba con blindaje artesanal en el medallón y blindaje de agencia en el parabrisas y las cuatro puertas.

En ambos casos, lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT).