Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal brindó los primeros auxilios a una mujer que sufrió un ataque epiléptico en la colonia San Valentín, en Reynosa, logrando estabilizarla antes de la llegada de los servicios médicos.

Los elementos aplicaron maniobras de primeros auxilios mientras solicitaban apoyo a los cuerpos de emergencia.

El hecho refleja la capacitación y la vocación de servicio del personal operativo de la Guardia Estatal, que actuó de manera oportuna para salvaguardar la integridad de una ciudadana en situación de emergencia.