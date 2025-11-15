Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó brevemente esta tarde que tras realizar recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Estatal visualizaron una camioneta con personas armadas en el ejido 15 de Febrero, en el municipio de Padilla.

Al notar la presencia de los elementos, los ocupantes emprendieron la huida, por lo que inició una persecución.

De acuerdo con la versión oficial, la camioneta tipo pick up color gris fue asegurada más adelante, con lo que acabó la persecución.

En dicho evento los elementos de la Guardia Estatal detuvieron a cinco masculinos, armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y equipo táctico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto solo ilustrativa).